В Крыму пройдут антитеррористические учения ФСБ с участием авиации и флота

Крупномасштабные учения ФСБ России по борьбе с терроризмом пройдут в Крыму 24-29 мая, к ним привлекут 2 тысячи человек, бронетехнику, авиацию и флот, сообщили в центре общественных связей ведомства.

Учения подразделений спецназначения органов ФСБ будут проходить в Крыму с 24 по 29 мая в два этапа.

"В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории", — говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы около 2 тысяч человек, привлечена авиация, морские суда, специальная бронированная техника, роботизированные комплексы и современные образцы обнаружения и поражения противника.

Кроме этого, по данным ведомства, в ходе учений спецназ ФСБ отработает действия на морских объектах компании "Черноморнефтегаз" и в санатории в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.