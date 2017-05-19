В НАТО сочли российские подлодки угрозой для Атлантики

По сведениям издания, на этой неделе в Брюсселе этот план был предложен генералитету стран альянса. Структура НАТО может быть пересмотрена к февралю 2018 года.

"Мы должны учитывать потенциальные угрозы по всем направлениям, в том числе в Северной Атлантике и Арктике", — прокомментировал председатель Военного комитета НАТО Петр Павел

Военные эксперты полагают, что сейчас возможности НАТО по мониторингу региона снизились и российский подводный флот способен действовать в Арктике и Северной Атлантике незаметно, пишет газета.

Аналитики Центра новой американской безопасности в докладе для генсека НАТО Йенса Столтенберга заявили, что в случае конфликта российские подлодки могут "прервать учения альянса, атаковать военный транспортный корабль США и перерезать подводный кабель между Исландией и Канадой, оборвав глобальную систему связи".

Верховное главнокомандование вооруженными силами НАТО в Атлантике просуществовало с 1952 по 2003 год. В его зону ответственности входили воды от Северного полюса до тропика Рака, от Северной Америки до Африки и Европы, исключая Ла-Манш, Британские и Канарские острова. В случае военной конфронтации оно должно было обеспечивать безопасность морских коридоров для переброски подкрепления из США в Европу.