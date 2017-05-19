Вынесен первый приговор служившему в Сирии российскому контрактнику

Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько , потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.

Издание уточняет, что это первый приговор, вынесенный в отношении российского военнослужащего – участника операции в Сирии.

Хилько вменяли статью 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату). Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года тюрьмы, минимальное – штраф в 80 тысяч рублей.

На суде Хилько полностью признал свою вину. Гособвинение попросило оштрафовать его на 50 тысяч рублей. Суд учел, что военнослужащий является участником боевых действий, он впервые привлекается к уголовной ответственности, также его положительно охарактеризовало армейское начальство. В итоге инстанция постановила оштрафовать его на «минимальную сумму». Хилько сможет продолжить военную службу.

По данным источников «Коммерсанта», Хилько вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии участвовал в обеспечении боевых действий в Сирии. Военнослужащие принимали грузы, поступающие на военно-морскую базу РФ в Тартусе, а затем под собственной охраной доставляли их адресатам. Во время погрузочных работ Хилько забыл снять автомат, который повесил на борт грузового «Урала». По предварительным данным, оружие потерялось в дороге. По словам источника газеты, военное следствие «самым тщательным образом» разбиралось в этом деле. В результате версия о возможной продаже оружия была полностью исключена.