Путин раскрыл детали по перевооружению флота и ВКС РФ

ТАСС Флот и Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в ближайшее время получат значительное количество современного вооружения. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Его слова передает

«На вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения», - заявил Путин.

Свое заявление президент сделал на совещании с военными по формированию новой госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы.

Путин добавил, что доля современного вооружения в ВКС РФ должна составить к концу 2017 года 68%. ВМФ РФ будут оснащены современным вооружением на 55% к концу текущего года. В частности, моряки получат 24 новых корабля, среди которых будут фрегаты и субмарины с крылатыми ракетами «Калибр». Глава государства заявил, что ракетные войска будут оснащены комплексами «Ярс» мобильного и шахтного базирования на 72%.