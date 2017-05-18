СМИ узнали, что американские морпехи замерзли на учениях у границ России

Арктическое обмундирование подвело американских военных во время недавних учений в Норвегии, пишет Defense News.

В учениях Joint Viking 2017, которые прошли в начале марта вблизи российско-норвежской границы, участвовали около двухсот американских морпехов. Оказалось, что их снаряжение плохо выдерживает температуры ниже минус 45 градусов.

"В своей объемной одежде они выглядели как человечки-символы компании "Мишлен". Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают", — прокомментировал Йонас Райдем, представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka (Taiga).

По его словам, изготовители арктической формы для американских войск не учитывают, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды.

📸 #MonochromeMonday: @USArmy @USMC @RoyalNavy & @NorwegianArmy conducting winter warfare training in preparation for #JointViking pic.twitter.com/QiySirWolN

— U.S. Army Europe (@USArmyEurope) March 6, 2017

​По информации Military.com, американские военные в Норвегии столкнулись и с другими проблемами. Верхняя одежда на холоде рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые рюкзаки трескались.

Генерал-майор Нил Нельсон в комментарии изданию заявил, что все недостатки будут учтены. "После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают", — признал он.