В Перу откроют международный оборонный салон SITDEF-2017 с участием России

Международный салон оборонных технологий SITDEF-2017 с участием России откроется в четверг в перуанской столице.

Выставка SITDEF-2017 пройдет на территории главного штаба сухопутных войск Перу и завершится 21 мая. На выставке будут представлены экспонаты военного назначения для сухопутных войск, флота и авиации. По заверениям организаторов, в этом году особое место займут технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и киберпространством.

В выставке примут участие не менее 27 государств, в том числе США, Израиль, Южная Корея, Испания, Германия, Канада, Китай, Франция. Впервые в мероприятии будут участвовать Великобритания, Чили, Эквадор, Венесуэла, Иордания, Турция и Литва. Всего же на выставочных стендах будут представлены около 80 компаний.

Участие России

На стенде Рособоронэкспорта на выставке будет представлена информация о более чем 250 образцах вооружений, многие из которых применялись российскими Воздушно-космическими силами в ходе антитеррористической операции в Сирии.

По сообщению Рособоронэкспорта, из авиационной техники наиболее перспективными в данном регионе являются учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, самолет Су-30МК. Также отмечается повышенное внимание заказчиков к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, боевому вертолету Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолету Ми-35М.

В РОЭ также отметили, что немалый интерес потенциальных латиноамериканских заказчиков ожидается к сухопутной технике, в частности, к танку Т-90С и бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А. Кроме того, перспективными в регионе считаются такие российские средства ПВО, как зенитные ракетные комплексы "Тор М2КМ" и "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", а также зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500".

По словам организаторов выставки, Россия на SITDEF-2017 представит, помимо традиционных видов вооружений, и кибертехнологии. Гендиректор выставки Кристиан Токре отметил, что Россия стала "постоянным другом" SITDEF. Дроны и кибербезопасность

Технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и киберпространством, становятся доминирующими среди тенденций развития оборонного комплекса, считает Токре. Именно дроны, по его словам, являются примером того, как военные технологии распространяются на невоенные сферы.

В рамках салона пройдет 2-я выставка "ЭКСПО Кибербезопасность", посвященная информационным технологиям. Одной из главных тем этой выставки станет обсуждение вопроса о том, какой должна быть политика государства в области кибербезопасности.

Среди участников "Экспо Кибербезопасность" — государственные корпорации и частные компании.

Сотрудничество с Латамерикой

Россия готова оказывать помощь в разработке военной техники странам-партнерам в латиноамериканском регионе, заявил в преддверии выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин

По его словам, РФ предлагает Перу и другим партнерам в латиноамериканском регионе широчайший спектр форм сотрудничества: от поставок готовой российской продукции военного назначения до различных форм технологического партнерства, в том числе и совместных разработок вооружения и военной техники.

В свою очередь, "Вертолеты России" обсудят на выставке в Перу перспективы послепродажного обслуживания отечественных машин, находящихся на вооружении стран Латинской Америки.

Холдинг также планирует обсудить с представителями силовых ведомств стран региона продвижение вертолетов Ми-26Т2 и "Ансат-У".

В рамках выставки будут представлены военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и модели Ми-171Ш и Ми-26.

Парк вертолетов российского производства в Перу является одним из самых многочисленных в латиноамериканском регионе, отметили в компании. Стоящие на вооружении ВВС этой страны вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35 обеспечивают транспортную и огневую поддержку правительственных войск, борющихся с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями.