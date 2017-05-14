Системы ПВО в РФ находятся в боевой готовности после ракетного пуска КНДР

Россия привела системы ПВО в состояние повышенной боеготовности из-за баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей сегодня в полночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

«Территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — заявил Озеров.

По его словам, Россия умеет анализировать международную обстановку и делать надлежащие выводы, чего нельзя сказать о США, которые начали совместные с Южной Кореей учения вблизи границ КНДР. Эти учения «не являются аргументом, которые могут побудить Пхеньян отказаться от запусков», полагает глава комитета.

Пхеньян запустил ракету сегодня ранним утром по местному времени (около полуночи по Москве). Ракета полетела в сторону Японии по навесной траектории и упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова. Длительность полета составила 30 минут.