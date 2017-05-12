Кремль прокомментировал инцидент над Черным морем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают неоправданным риском перехват российским истребителем Су-30 американского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что Су-30 9 мая перехватил американский P-8 Poseidon. Американский самолет был замечен над нейтральными водами Черного моря, после чего из состава дежурных сил ПВО подняли Су-30. В Минобороны отметили, что Су-30 «выполнил маневр «приветствия» американских пилотов», после чего P-8 изменил маршрут полета.

Накануне американские СМИ сообщили, что российский Су-27 пролетел в шести метрах от P-8A над Черным морем. Представитель ВМС США в Европе Памела Кунци заявила, что американский самолет выполнял «обычное задание». По ее словам, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.