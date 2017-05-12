В российской армии появятся ударные части

Наиболее боеспособным соединениям российской армии будет присваиваться наименование "Ударное". Об этом со страниц газеты "Красная звезда" сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев

По его словам, разработано соответствующее положение, согласно которому почетное наименование можно будет получить приказом министра обороны страны. Речь идет о мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, десантно-штурмовых соединениях, отрядах морской пехоты, а также о воинских частях и подразделениях. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком.

К настоящему моменту командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания ударных 78 подразделений, воинских частей и соединений. Теперь им предстоит серьезная проверка комиссиями Минобороны РФ , которая пройдет в течение мая.

Отметим, что в прошлом месяце, по словам Бувальцева, в вооруженных силах прошла более масштабная контрольная проверка. Ее результаты оказались лучше прошлогодних: на 12 процентов увеличилось количество соединений, получивших оценку "хорошо". Наибольшего прогресса добились подразделения спецназначения и беспилотных летательных аппаратов, на 13 процентов вырос средний балл за выполнение учебных стрельб в танковых подразделениях.