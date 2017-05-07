Секретный самолет ВВС США вернулся на Землю после 700 дней в космосе

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4 вернулся на Землю после почти двух лет в космосе. Об этом ВВС США сообщили в своем официальном Twitter.

Мини-шаттл пробыл в космосе более 700 дней. Сегодня он приземлился на территории Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Приземление прошло благополучно.

Пентагон не раскрывал полный спектр задач, которые выполнял X-37B. Известно, что он должен был участвовать в экспериментах по программе создания ионного двигателя, а также изучить изменение свойств материалов в космосе.

По мнению экспертов, орбитальный самолет может быть прообразом космического перехватчика или самолета-разведчика.