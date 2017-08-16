Бомбардировщики Су-24М отправлены в Крым после ремонта

Три фронтовых бомбардировщика Су-24М после завершения планового ремонта пополнили состав морской авиации Черноморского флота, сообщает Минобороны РФ

«Самолеты прибыли в Крым после завершения планового заводского ремонта на территории материковой России», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, самолеты планируется модернизировать на мощностях воинской части.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.