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Корабль НАТО преградил путь российскому фрегату
Фото: скриншот
Корабль Североатлантического альянса (НАТО) преградил путь российскому фрегату «Адмирал Макаров». Инцидент произошел в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Корабль принадлежал ВМС Польши и шел в 14 километрах от российского фрегата.
Инцидент произошел во время испытательных стрельб зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1». В связи с появлением иностранного судна в зоне учений ракетные стрельбы были прерваны.
Испытательные стрельбы были продолжены только после того, как судно НАТО покинуло сектор.
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