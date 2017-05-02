Корабль НАТО преградил путь российскому фрегату

Корабль Североатлантического альянса (НАТО) преградил путь российскому фрегату «Адмирал Макаров». Инцидент произошел в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

Корабль принадлежал ВМС Польши и шел в 14 километрах от российского фрегата.

Инцидент произошел во время испытательных стрельб зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1». В связи с появлением иностранного судна в зоне учений ракетные стрельбы были прерваны.

Испытательные стрельбы были продолжены только после того, как судно НАТО покинуло сектор.