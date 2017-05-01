Создаваемая в России беспилотная платформа "Нерехта-2" будет понимать человеческую речь и жесты. Робот нового поколения станет настоящим партнером бойца на поле боя: "Нерехта" возьмет на себя уничтожение наиболее опасных целей, используя для этого системы прицеливания оператора-человека. И расширит поле зрения бойца при помощи легких разведывательных беспилотников, рассказал заместитель главы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов

- "Нерехта-2" - не законченное изделие, а платформа, на которой будут отрабатываться различные технологии - в частности, техническое зрение, связанный с ним алгоритм распознавания препятствий и автоматическое движение в условиях помех: дыма, дождя, снега и многое другое, - цитирует Денисова "Интерфакс".

В отличие от первой "Нерехты", новый робот будет иметь компонент для работы с человеком. Интерфейс "боец-машина" позволит обмениваться информацией с приборами и системами, входящими в боевую экипировку "Ратник". Таким образом платформа будет получать информацию с систем прицеливания стрелкового оружия, а легкие разведывательные беспилотники вертикального взлета, которыми вооружат "Нерехту-2", расширят поле зрения бойца.

- Кроме того, интерфейс позволит эффективнее управлять роботом на поле боя, где пользоваться компьютером и джойстиком, как сегодня, невозможно. На новой платформе отрабатывается технология, позволяющая человеку управлять роботом, не отвлекаясь от выполнения текущих задач. Это и речевое управление через ларингофон, и жесты, - пояснил Денисов.

Взаимодействие с системами прицеливания позволит "Нерехте" уничтожать цели, которые человек не может или не успевает поразить. Подобный принцип уже применяется в истребительной авиации, где бортовая электроника находят и опознает цели, выделяет наиболее опасные и предлагает пилоту оптимальный порядок и оружие для их уничтожения.

- При этом человек может пользоваться тяжелым вооружением платформы, наблюдать за обстановкой "глазами" беспилотников, существенно расширяя свои боевые возможности, - отметили в ФПИ.

Также на "Нерехте-2" будет апробированы новые системы энергообеспечения и электродвижения: перспективные аккумуляторы и гибридные приводы, электродвигатели с высокими удельными характеристиками. В платформе используется модульный принцип с едиными стандартами управления и посадочными местами для оборудования.