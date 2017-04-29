СМИ: авианосец США Carl Vinson вошел в акваторию Японского моря

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американский атомный авианосец Carl Vinson в сопровождении эсминцев японских Сил самообороны, с которыми ВМС США проводят совместные учения, вошел в акваторию Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии.

Как ожидается, в ближайшее время совместные учения с американским авианосцем проведут ВМС Южной Кореи. К этому моменту японские эсминцы отделятся от группы кораблей, завершив таким образом японско-американские учения. По мнению наблюдателей, нахождение американского авианосца в районе Корейского полуострова должно оказать давление на Пхеньян.

23 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson приступила к совместным учениям с Силами самообороны Японии, от них участвовали ракетные эсминцы "Асагара" и "Самидарэ", взявшие на себя часть функций по противоракетной обороне авианосца. 28 апреля в районе к востоку от Окинавы совместные маневры провели боевые самолеты японских Воздушных сил самообороны и палубная авиация, базирующаяся на американском авианосце.

Внимание японской прессы к дислокации американского авианосца приковано после осуществленного 29 апреля в КНДР ракетного пуска. Точных сведений об испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.