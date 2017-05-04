ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35

Американские истребители поднялись в воздух для сопровождения бомбардировщиков Ту-95 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Инцидент произошел в районе штата Аляска. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

Российские самолеты вместе с двумя истребителями Су-35 оказались в зоне воздушной обороны США. На перехват были подняты самолеты F-22 с технологией «стелс». По данным телеканала, во время полета российские самолеты не были вооружены. В апреле бомбардировщики ВКС РФ четыре дня подряд патрулировали международное воздушное пространство рядом с Аляской.