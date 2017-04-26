Генштаб: ПРО США располагает средствами для обнаружения пуска баллистических ракет России

«Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полёта, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет», — цитирует Познихира РИА Новости.

Он отметил, что возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень за счёт передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты.

Ранее в Генштабе заявили, что США имеют возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России.