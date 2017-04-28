Минобороны Южной Кореи считает, что за новую систему ПРО должны платить США

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США, сообщило агентство Ренхап со ссылкой заявление военного ведомства

В обнародованном в пятницу заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет, бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести США.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD.