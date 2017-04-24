Пентагон отметил профессионализм пилотов ВКС в ходе полетов у Аляски

«В течение четырех дней была серия из трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они (полеты – прим. Рамблер) проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США», — заявил Дэвис.

17 апреля российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 были замечены у берегов Аляски. На сопровождение самолетов в воздух были подняты истребители F-22 ВВС США и Канады. Бомбардировщики Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) находились в международном воздушном пространстве. В Минобороны заявили, что самолеты выполняли воздушное патрулирование. После выполнения задачи бомбардировщики вернулись на авиабазу «Украинка» в Амурской области.