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Британия заявила о праве на превентивный ядерный удар
Лондон нанесет превентивный ядерный удар в случае, если национальной безопасности будет угрожать опасность. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Его слова приводит Independent.
Фэллон добавил, что использовать ядерное оружие председатель правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй намерена только в «наиболее экстремальных обстоятельствах». Однако подчеркнул, что британские власти оставляют за собой право на применение оружия массового поражения даже в том случае, если сама Великобритания не подвергнется ядерной атаке. Министр оборонного ведомства не стал уточнять, о каких именно обстоятельствах идет речь. Майкл Фэллон сделал свое заявление, отвечая на призыв главы Лейбористской партии Джереми Корбина «добиться безъядерного мира».
В Организации объединенных наций (ООН) в марте начались переговоры по разработке программы о полном запрещении ядерного оружия. Однако ядерные державы отказались участвовать в разработке конвенции. Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заметил, что Лондон не верит в возможность безъядерного мира.
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