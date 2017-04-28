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Россия и Турция договорились о поставке С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о достижении принципиальных договорённостей по вопросу покупки зенитных ракетных систем С-400. В настоящий момент стороны обсуждают темы цены и совместного производства ЗРК.
«Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу», — передаёт слова Чавушоглу газета Haberturk.
Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут затронуть тему поставок ЗРК С-400 на встрече в Сочи, которая намечена на 3 мая.
В свою очередь, помощник Президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин отмечал, что в Москве не видят препятствий для заключения контракта на поставку С-400 Турции.
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