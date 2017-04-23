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Британия назвала лучшим партнером поставщика ракет для Эр-Рияда

Британия назвала лучшим партнером поставщика ракет для Эр-Рияда
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал идеальным партнёром для страны производителя ракетных систем MBDA. Это совместное предприятие британской, франко-немецкой и итальянской компаний.
При этом глава военного ведомства предпочёл не вспоминать, что именно MBDA обеспечивает ракетами арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, под ударами которой помимо боевиков-хуситов гибнет мирное население Йемена.
Бизнес Великобритания Оружие
Министерство обороны
Майкл Фэллон
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