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Британия назвала лучшим партнером поставщика ракет для Эр-Рияда
Фото: russian.rt.com
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал идеальным партнёром для страны производителя ракетных систем MBDA. Это совместное предприятие британской, франко-немецкой и итальянской компаний.
При этом глава военного ведомства предпочёл не вспоминать, что именно MBDA обеспечивает ракетами арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, под ударами которой помимо боевиков-хуситов гибнет мирное население Йемена.
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