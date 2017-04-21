Минобороны рассекретило новые «Торы» и «Панцири»

Минобороны РФ на своем официальном сайте впервые представило внешний вид зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», адаптированных для Арктики.

«Впервые в приложении «Карта Парадов Победы-2017» для пользователей представлены и доступны для скачивания изображения арктических вариантов новейших ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА» без защитных чехлов», - заявили в военном ведомстве.

ЗРК впервые будут показаны 9 мая на параде Победы в Москве.

Новые комплексы отличает серая арктическая раскраска и гусеничные шасси, взятые у транспортера ДТ-30ПМ. ЗРК приспособили под экстремальные условия Крайнего Севера. В результате у них выросла проходимость, также комплексы научились работать при температуре до минус 50 градусов. В Арктике ЗРК предстоит обеспечивать противовоздушную оборону объектов вооруженных сил РФ.