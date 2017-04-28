Евгения Гладышева. Военно-морской флот РФ в 2018 году получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую атомную подлодку К-328 "Леопард", она будет оснащена новейшими крылатыми ракетами "Калибр", сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Центра судоремонта "Звездочка"

"Первый обновленный корабль проекта 971М "Леопард" ВМФ получит в 2018 году. По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4-го поколения", — приводят "Известия" слова Гладышева.

По данным газеты, "Леопард" будет оснащен новейшими крылатыми ракетами "Калибр", современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями.

"По своим характеристикам "Акулы" приблизятся к самым современным российским субмаринам "Ясень". У военных моряков обновленные лодки проекта 971М уже получили прозвище "Суперакулы", — пишет издание.

Как рассказали газете в главном штабе ВМФ, по контракту будут модернизированы четыре корабля: К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Исполнителем работ определен Центр судоремонта "Звездочка".