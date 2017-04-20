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Россия лидирует в мировом рейтинге по танковой мощи
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
Россия обладает самой сильной сухопутной армией в мире, возглавив Глобальный рейтинг военной мощи (Global Firepower Index) по количеству танков, передает немецкое издание Focus. Среди 126 стран, включенных в рейтинг, Россия входит в тройку самых сильных армий мира, при этом по количеству танков она опередила всех остальных оппонентов, став государством с самой большой сухопутной армией. По данным индекса, на вооружении России состоит 15,398 танка. В общем рейтинге Россию опередили лишь США, на третьей строчке расположился Китай. Вместе с тем союзники США по блоку НАТО Франция, Великобритания и Германия заняли лишь пятое, шестое и девятое места соответственно. Несмотря на лидирующие позиции в рейтинге, Россия оказалась очень «экономной» страной, заняв лишь пятое место по объему военного бюджета (46,6 млрд долларов). Для сравнения: лидер списка, США, тратит на военные нужды в 12 раз больше (581 млрд долларов). Согласно индексу самыми «слабыми» странами оказались Намибия, Сомали и Центральноафриканская Республика.
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