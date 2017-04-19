Воинские части закрыли непроницаемым «Заслоном»

Минобороны приняло на вооружение систему защиты военных объектов от прослушивания и утечки информации. Новейший комплекс интеллектуального контроля и мониторинга «Заслон-РЭБ» создает над воинскими частями, базами, полигонами и штабами «купол информационной безопасности». Система следит за всеми видами мобильной радиосвязи и передачи данных. Также она при необходимости блокирует несанкционированный обмен информацией. По мнению экспертов, в условиях развития телекоммуникационных систем и оборудования новинка станет важным компонентом защиты секретной информации.

Как рассказали «Известиям» в главном штабе Воздушно-космических сил России, испытание комплекса «Заслон-РЭБ» было завершено в прошлом году. Часть объектов ВКС уже оборудована новинкой.

Состав оборудования новейшего комплекса можно найти в открытых источниках. В частности, на сайте Роспотребнадзора , где размещены санитарно–эпидемиологические заключения на технические проекты развертывания системы «Заслон-РЭБ» на объектах Минобороны. Как указано в документах ведомства, «Заслон» безопасен для персонала и не требует дополнительных мероприятий по защите.

В состав оборудования системы входят несколько мощных антенн, а также 11 генераторов помех. Они глушат сигналы всех известных радиочастотных диапазонов мобильной связи, которые используются для голосовой связи и передачи данных. В том числе GSM, LTE, CDMA и Wi–Fi.

Помимо «глушилок» в «Заслоне-РЭБ» есть и четыре виртуальные базовые станции, которые работают в стандарте GSM/DCS, LTE, CDMA и UTS. Также в системе есть виртуальная точка доступа Wi–Fi.

— Принцип работы такой системы достаточно прост, — рассказал «Известиям» глава ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский . — «Заслон» закрывает помехами радиочастотный диапазон. В то же время виртуальные базовые станции можно использовать для обмена информацией и голосовой связи. Но чтобы к ним подключиться, параметры устройства должны быть внесены в систему. Иначе они будут заглушены. К примеру, если администратор системы разрешил работу вашего смартфона или планшетного компьютера, вы сможете свободно использовать голосовую связь и обмен данными. Если нет, то смартфон будет заблокирован помехами.

По словам главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, до недавнего времени ситуация с обеспечением информационной безопасности в российских Вооруженных силах оставляла желать лучшего. Но сейчас ситуация во многом улучшилась.

— Воинская часть — это мощная информационная система с большим количеством потребителей. Зачастую такая сеть расположена на площади в десятки километров, — отметил Дмитрий Корнев . — Сейчас телекоммуникационные технологии развиваются стремительно. Поэтому информационные системы находятся в постоянной опасности. К примеру, в компьютерах, смартфонах и планшетах могут быть «закладки», считывающие информацию. Или противник для наблюдения за секретным объектом с помощью малогабаритных передатчиков может развернуть свою локальную сотовую сеть или сеть Wi-Fi. С их помощью можно скрытно вести обмен информацией.

Эксперт отметил, что хотя принцип работы «Заслона» достаточно жесткий, такая система обеспечивает максимальную степень защиты. Сейчас при взломе информационной системы сначала проводится ее анализ. Цель — найти как можно больше уязвимостей, которые можно использовать для проникновения. Но «Заслон» полностью блокирует доступ со стороны, позволяя работать в сети только своим устройствам, прошедшим специальную проверку.