Делегация из РФ отправилась на переговоры по «Мистралям»

В Египет на очередной этап переговоров по поставке оборудования для вертолетоносцев «Мистраль» вылетела российская делегация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

По словам собеседника агентства, у российской стороны есть «готовые технические предложения по оборудованию связи и управления».

Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что Россия предложила Египту современные системы вооружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на «Мистрали». Также сообщалось, что оборудование почти готово к отправке в Египет и может быть поставлено в кратчайшие сроки, если будет заключен контракт. Египет, в частности, может получить вертолеты Ка-52К - палубную модификацию Ка-52 «Аллигатор», разработанную специально под «Мистрали».