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Делегация из РФ отправилась на переговоры по «Мистралям»
В Египет на очередной этап переговоров по поставке оборудования для вертолетоносцев «Мистраль» вылетела российская делегация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.
По словам собеседника агентства, у российской стороны есть «готовые технические предложения по оборудованию связи и управления».
Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что Россия предложила Египту современные системы вооружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на «Мистрали». Также сообщалось, что оборудование почти готово к отправке в Египет и может быть поставлено в кратчайшие сроки, если будет заключен контракт. Египет, в частности, может получить вертолеты Ка-52К - палубную модификацию Ка-52 «Аллигатор», разработанную специально под «Мистрали».
«Мистрали», полученные Египтом в 2017 году, изначально предназначались России. В 2011 году Франция начала строительство двух вертолетоносцев по заказу российского ВМФ. Первый корабль получил название «Владивосток», второй – «Севастополь». Из-за событий на Украине президент Франции Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта, а затем расторгнуть его. В результате Париж выплатил Москве 949,7 миллиона евро неустойки, а корабли продали Каиру.
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