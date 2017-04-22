На YouTube появилось видео ракетного удара, который нанесла сирийская армия по террористам. Ролик сопровождается пояснением, что это ракетная атака на востоке Дамаска.

На нем видно, как с гулом взлетают ракеты, а затем показаны последствия удара по позициям боевиков. Послее взрывов к небу поднимаются густые клубы дыма.