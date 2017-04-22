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В Сирии по террористам нанесли мощный удар "Слонами"
На YouTube появилось видео ракетного удара, который нанесла сирийская армия по террористам. Ролик сопровождается пояснением, что это ракетная атака на востоке Дамаска.
На нем видно, как с гулом взлетают ракеты, а затем показаны последствия удара по позициям боевиков. Послее взрывов к небу поднимаются густые клубы дыма.
Сирийцы засняли смертельный удар по боевикам ракетами «Слон», пишет topwar.ru, они сильно ослабили позиции исламистов, уничтожив несколько десятков боевиков.
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