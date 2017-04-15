Источник: российская ракета «Циркон» достигла на испытаниях восьми скоростей звука

В России успешно испытали уникальную гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Она предназначена для борьбы с кораблями противника. На сегодня это единственная зенитная ракета в мире, против которой нет противодействия у современных военных судов.

На испытаниях «Циркон» развила скорость в 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», - сказал собеседник агентства.

Информация о том, где и когда запускали ракету, пока не раскрывается.

По словам источника, противокорабельная ракета «Циркон» может запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и «Оникс».

Официального подтверждения пока нет. Однако другие источники подтвердили, что в этом году «Циркон» проходит государственные испытания.

Ракеты, в частности, могут разместить на атомных крейсерах "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Дальность ее стрельбы составляет около 400 километров.