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Источник: российская ракета «Циркон» достигла на испытаниях восьми скоростей звука
Фото: Минобороны РФ
В России успешно испытали уникальную гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Она предназначена для борьбы с кораблями противника. На сегодня это единственная зенитная ракета в мире, против которой нет противодействия у современных военных судов.
На испытаниях «Циркон» развила скорость в 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», - сказал собеседник агентства.
Информация о том, где и когда запускали ракету, пока не раскрывается.
По словам источника, противокорабельная ракета «Циркон» может запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и «Оникс».
Официального подтверждения пока нет. Однако другие источники подтвердили, что в этом году «Циркон» проходит государственные испытания.
Ракеты, в частности, могут разместить на атомных крейсерах "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Дальность ее стрельбы составляет около 400 километров.
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