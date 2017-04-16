КНДР провела неудачный пуск новой ракеты

Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, сообщило в воскресенье информационное агентство Рёнхап.

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Тип ракеты уточняется.