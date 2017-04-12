США направили к Корейскому полуострову подлодку с «Томагавками»

В состав ударной группы ВМС США, направленной к Корейскому полуострову, входит подлодка, несущая 154 ракеты типа «Томагавк». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информированный источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника издания, речь идет о модифицированном ракетоносце типа «Огайо». «Как минимум одна такая субмарина точно находится в западной части Тихого океана, в районе, позволяющем пуск ракет по целям на территории КНДР», - подчеркнул источник.

Ранее СМИ писали, что ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» направилась из Сингапура к берегам Корейского полуострова. Сообщалось, что это связано с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи, и наращиванием военного потенциала КНДР.