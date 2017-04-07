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Минобороны РФ подняло в воздух дальнюю авиацию
Министерство обороны России задействовало в учениях более 20 экипажей самолетов дальней авиации. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В учении приняли участие самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, Ту-132УБЛ, Ил-78. В ходе маневров отрабатывались перебазирование на оперативные аэродромы, применение крылатых ракет, дозаправка в воздухе. Учения проходили на десяти авиабазах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
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