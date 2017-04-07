Минобороны РФ подняло в воздух дальнюю авиацию

В учении приняли участие самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, Ту-132УБЛ, Ил-78. В ходе маневров отрабатывались перебазирование на оперативные аэродромы, применение крылатых ракет, дозаправка в воздухе. Учения проходили на десяти авиабазах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.