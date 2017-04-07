СМИ: корабль ВМФ России идет в район, откуда эсминцы США атаковали Сирию

Российский военный корабль в восточной части Средиземного моря направляется в район, откуда ранее с кораблей США был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе, сообщает телеканала Fox News.

"Конечный пункт назначения (корабля РФ) неизвестен", — отмечает телеканал.