Россия ответит на ракетные планы США

Россия примет адекватные меры в области стратегических вооружений в связи с развертыванием ПРО США. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Виктор Познихир . Об этом сообщает «Российская газета»

Познихир заявил, что США разрушают сложившуюся систему международной безопасности. Развертывая противоракетную систему в Европе, Вашингтон пытается получить преимущество за счет девальвации российского и китайского потенциала сдерживания. По словам представителя ведомства, подобная тактика может привести к непредсказуемым последствиям. США обладают 30 противоракетами «ГБИ», 130 противоракетами «Стандарт-3», 150 противоракетами комплексов «Таад». Познихир отметил, что такое количество боевых зарядов угрожает безопасности России и требует ответных мер.