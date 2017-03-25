Россия уничтожила все запасы зомана

Россия уничтожила все хранившиеся на территории страны запасы боевого отравляющего вещества зоман.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

«Сегодня, 25 марта 2017 года, на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» Удмуртской Республики в соответствии с графиком уничтожения химического оружия в Российской Федерации была уничтожена последняя капля отравляющего вещества типа зоман», — заявил Капашин.

Он отметил, что «на сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман».

Уточняется, что объект «Кизнер» остается последним в России действующим объектом уничтожения химоружия.