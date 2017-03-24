Видео: Сирийский Т-90 выдержал попадание двух противотанковых ракет

В социальных сетях появилось еще одно доказательство качественного превосходства советской-российской бронетехники над зарубежными аналогами. В Сирии танк Т-90 выдержал попадание двух противотанковых ракет. На кадрах ролика видно, как оператор ПТРК из числа исламистов запускает ракету по стоящей на автотягаче бронемашине.

О том, что перед нами танк Т-90 можно предполагать лишь по силуэту и аннотации к ролику. Тем не менее танк выдерживает взрыв, и тогда появляются кадры пуска новой ракеты. Однако Т-90 "выживает" и после ее попадания. Детонации боекомплекта не происходит. Впрочем, из приведенной записи не ясно, был ли это заявленный "двойной удар", или единичный, снятый с двух ракурсов и потом склеенный в один ролик.

Однако отметим, что это не первый случай, когда модернизированная с помощью российских специалистов бронетехника правительственных войск Сирии достойно выдерживает попадания противотанковых ракет различного производства. Танк Т-90 российского производства стал настоящим героем, когда выдержал три залпа американских противотанковых ракет TOW и не потерял боеспособности. В свою очередь, военный конфликт в Ираке и Йемене показал, что различные модификации танка Abrams легко поражаются ракетами ПТУР советского производства.

Отметим, что российский танк Т-90 "Владимир", который создавался одновременно с Abrams, вошел в пятерку лучших танков мира по версии американского журнала The National Interest. Его главным преимуществом является дальность поражения цели за счет 125-миллиметрового орудия Д-81ТМ. Кроме того, Т-90 вооружены управляемыми противотанковыми снарядами комплекса "Рефлекс-М", способными пробить броню толщиной 700 миллиметров на расстоянии до пяти километров.

Более того, недавно заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил, что американские танки Abrams более не являются самыми лучшими машинами в своем классе, их технологическое развитие достигло предела.

Кстати

21 марта в интернете появился похожий ролик, где "в живых" после попадания вражеской ракеты остается стоящий в пустыне сирийский танк Т-62. А в начале февраля после прямого попадания ПТУР в башню одного из модернизированных сирийских Т-62М экипаж танка в полном составе выбрался из поврежденной машины.