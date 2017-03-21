ВДВ действует методом от противника

Десантники приступили к учениям в Крыму, вызвав непонимание в Киеве и Брюсселе

Минобороны РФ в понедельник сообщило о начале внезапных командно-штабных учений воздушно-десантных войск на крымском полигоне Опук. Согласно условиям учений, 2,5 тыс. десантников из трех различных подразделений, впервые одновременно поднятым по тревоге, придется сначала отразить нападение условного противника на полуостров, а затем уничтожить его. Маневры уже вызвали беспокойство на Украине и в НАТО , где их назвали «нелегальными» и «несогласованными».

О начале командно-штабных учений ВДВ с боевыми стрельбами при участии подразделений Черноморского флота и воздушно-космических сил РФ в Крыму в понедельник сообщил командующий войсками генерал Андрей Сердюков , осуществляющий общее руководство маневрами. В учениях на полигоне Опук примут участие военнослужащие 7-й десантно-штурмовой горной дивизии (Новороссийск), 56-й и 11-й отдельных десантно-штурмовых бригад (Камышин и Улан-Удэ соответственно). К маневрам привлекут также экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников» (отработает высадку личного состава и техники на необорудованное побережье Черного моря) и подразделения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Всего, как отметили в Минобороны РФ, на полигоне будет задействовано более 2,5 тыс. десантников и примерно 600 единиц техники, которые впервые в рамках учений ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым. Переброска происходила с 13 по 19 марта, уточнил генерал Сердюков.

По замыслу учений военнослужащим предстоит в течение трех дней вести борьбу с террористами и регулярными войсками условного противника, осуществившими вторжение на полуостров. По сведениям “Ъ”, в течение трех дней — с 20 по 22 марта — военнослужащим предстоит осуществить противодесантную оборону, взаимодействуя с бойцами 810-й отдельной бригады морской пехоты, затем при поддержке самолетов уничтожить противника, а после этого перейти к обороне заданных рубежей и районов. В частности, как пояснил командующий ВДВ, его подчиненные должны будут взять под контроль «критически важные объекты», отработать высадку морского и тактического десанта, а также провести стрельбы. «Актуальность учений обусловлена возросшей террористической угрозой»,— подчеркнул генерал Сердюков.

Генштабе ВС Украины российские маневры назвали «незаконными». «Наши аналитики просчитывают возможные риски, и после этого вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими мерами»,— добавили в Генштабе ВС Украины. В Киеве считают, что Россия может при помощи учений осуществить переброску военных на юго-восток Украины, где идут боевые действия между правительственной армией и сторонниками самопровозглашенных республик. Впрочем, как заверил в понедельник “Ъ” заместитель командующего вооруженными силами Донецкой народной республики Эдуард Басурин , начало учений в Крыму никак не скажется на ситуации вдоль линии соприкосновения в Донбассе, которую он охарактеризовал как «стабильно напряженную».

Отрицательно к учениям отнеслись и в НАТО. Как заявила “Ъ” официальный представитель альянса Оана Лунджеску, «любые военные учения на территории оккупированного Крыма в соответствии с международным правом нелегальны, так как они не согласованы с украинским правительством ». «С 2014 года военная активность России в районе Черного моря значительно увеличилась, и масштабное наращивание военной мощи со стороны России в Крыму представляет угрозу для региональной стабильности и международной безопасности»,— отметила госпожа Лунджеску. Она подчеркнула, что российские власти не проинформировали НАТО об этих учениях. В Минобороны РФ, впрочем, напоминают, что заявленное количество личного состава не превышает уровня, подпадающего под положение Венской конвенции 2011 года (не более 13 тыс. человек), «поэтому никаких нарушений нет».

По словам полковника запаса Виктора Мураховского, масштаб нынешних учений в Крыму «вполне можно назвать стратегическим». «Это отработка усиления на случай развертывания боевых действий. То есть стоит задача подготовиться к сценарию, при котором требуются переброска соединений ВДВ, участие авиации, ведение боевых действий на полуострове, а затем переход в контрнаступление. Военные должны быть готовы к такому вне зависимости от ситуации в мире и в отношениях с соседями»,— считает эксперт.