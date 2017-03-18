NI рассказал, какого российского оружия следует бояться авианосцам ВМС США

Использование авианосцев в условиях потенциального конфликта на море может обернуться для ВМС США серьезными потерями. Россия и Китай уже давно располагают вооружениями, способными эффективно бороться со сверхтяжелыми кораблями противника, пишет обозреватель журнала National Interest, военный эксперт Роберт Фарлей

По его мнению, Россия и КНР могут применить против американских авианосцев классические торпеды, предназначенные для поражения надводных целей. "Никто не знает, сколько ударов сможет выдержать современный авианосец перед потоплением, но следует признать, что детонация одной единственной торпеды может существенно осложнить решение боевых задач", — сказано в статье.

Особую опасность для американских сверхтяжелых кораблей представляют высокоточные крылатые ракеты, которыми располагают как Россия, так и Китай. Автор подчеркивает, что этот вид вооружений лишает "жертву" возможности заблаговременно совершить маневр уклонения. При этом прямое попадания крылатой ракеты в корпус приведет к полной потере боеспособности, полагает эксперт.

Самой серьезной угрозой для авианосцев США являются современные противокорабельные баллистические ракеты, поскольку мобильные системы ПВО, которыми оснащены многие "тяжеловесы" ВМС, не обладают достаточным потенциалом для уничтожения целей, имеющих баллистическую траекторию полета, сказано в статье.

Кроме того, Фарлей обращает внимание на "невероятную дороговизну" авианесущих кораблей и "страх боевых потерь", напрямую связанный с "заоблачной" стоимостью американских флагманов. "У России и Китая нет нужды уничтожать американские авианосцы для того, чтобы обречь весь этот вид на исчезновение", — считает эксперт. Достаточно просто развивать те вооружения, которые сделают любое боевое применение сверхтяжелых кораблей "рискованным" и "необоснованным", констатирует эксперт.