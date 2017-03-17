Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214

Совместный российско-индийский проект MTA по созданию среднего военно-транспортного самолета, носящего в России обозначение Ил-214, остановлен. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров , передает ТАСС.

«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать», - сказал Мантуров.

По его словам, это решение не означает «разрыва каких-то отношений», а представляет собой фокусировку на других совместных проектах.

Ранее, в январе 2016 года, компания «Ильюшин» заявила о заморозке проекта MTA, отметив, что судьба машины теперь будет целиком зависеть от решения Минобороны России

Разработка среднего (с грузоподъемностью до 20 тонн) транспортного самолета Ил-214 началась в 2000 году, в 2010 году к проекту присоединилась Индия, заинтересованная в создании многофункционального транспортного самолета для своих ВВС. Предполагалось, что Индия приобретет 45, а Россия — около 100 таких машин. Разработка так и не вышла из стадии проектирования, опытный экземпляр новой машины построен не был.

Плановый объем инвестиций в проект должен был составить 600 миллионов долларов.