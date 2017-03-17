В Южном военном округе появится новая армия

Штаб «восьмерки» планируется развернуть в Новочеркасске, а части и подразделения нового объединения будут дислоцироваться в Ростовской и Волгоградской областях. 8-я армия – наследница легендарного 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-майор Лев Рохлин . По мнению экспертов, новая армия станет важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-восточном стратегическом направлении.

Как рассказали «Известиям» в Южном военном округе, формирование армии уже началось. Планируется, что первый этап будет завершен в июне 2017 года. В ходе него будет создан сам штаб «восьмерки», а также бригада управления. Она обеспечит командование армией связью с частями, подразделениями и объединениями.

Точная организационно-штатная структура нового объединения пока неизвестна. Но предположительно в состав армии войдет вновь сформированная 150-я мотострелковая дивизия, которая также базируется в Новочеркасске. Также 8-я ОА, скорее всего, пополнится 20-й гвардейской мотострелковой бригадой из Волгограда.

– Задача создать самодостаточные общевойсковые межвидовые объединения на всех стратегических направлениях была поставлена не так давно лично министром обороны Сергеем Шойгу , – рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский . – Говоря простым языком, на всех стратегических направлениях сейчас создаются общевойсковые армии. В их состав помимо мотострелковых и танковых дивизий и бригад войдут артиллерийские, инженерные полки и бригады, части противовоздушной обороны, связи и радиационной, химической и биологической защиты. Поддерживать армии будут истребители, бомбардировщики и штурмовики Воздушно-космических сил, а на определенных направлениях – корабли и подводные лодки Военно-морского флота.

По словам эксперта, вновь сформированная 8-я армия станет важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-восточном стратегическом направлении.

8-я общевойсковая армия ведет свою историю от 62-ой армии, которая была сформирована в 1942 году. За успешные действия против немецко-фашистских захватчиков в боях за Сталинград, армия была переименована в 8-ю гвардейскую, а ее командующим стал генерал Василий Чуйков

Летом 1943 года войска 8-й гвардейской армии занимали оборону по правому берегу реки Северский Донец севернее Славянска, в июле участвовали в Изюм-Барвенковской операции, а в августе-сентябре в Донбасской операции. Развивая наступление к Днепру, соединения армии совместно с другими войсками Юго-Западного фронта 14 октября 1943 года освободили город Запорожье, затем форсировали Днепр южнее Днепропетровска и овладели плацдармом на его правом берегу.

В 1944 году части и подразделения армии участвовали в освобождении Одессы. Как отмечено в документах ставки Верховного главного командования, 8-я армия внесла неоценимый вклад в освобождении Украины. В 1945 году части и подразделения 8-ой армии форсировали Вислу, штурмовали Познань и Кюстрин, а затем приняли участие в Берлинской операции.

После войны 8-я гвардейская армия дислоцировалась в ГДР. В 1968 году армия была награждена орденом Ленина «за большие заслуги, проявленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота». В том же году части и подразделения 8-й гв. ОА участвовали в операции «Дунай», восстанавливали конституционный порядок в Чехословакии.

В 1992 году армия была выведена в Северокавказский военный округ. На базе командования армии и штаба 34-го армейского корпуса был сформирован 8-й гвардейский армейский корпус. Его командиром стал генерал-майор Лев Рохлин. Корпус успешно действовал в первой чеченской кампании. Но в 1998 году после гибели генерала Рохлина он был расформирован.