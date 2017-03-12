Стали известны возможности обновленного Су-34

В Сети появилась фотография первого бомбардировщика Су-34, изготовленного авиазаводом в Новосибирске в 2017 году. Самолет в характерной заводской окраске приступил к циклу испытаний, по завершении которых будет передан Минобороны России . В 2017 году Воздушно-космические силы получат 16 новых бомбардировщиков, заявил во время посещения завода замглавы военного ведомства по вооружению Юрий Борисов . А через год начнется модернизация самолета.

- Фактически Су-34 является самолетом нового поколения и его возможности далеко не раскрыты. Бомбардировщик имеет огромный потенциал для модернизации. Мы обсудили с руководством завода план работы по самолету на 2018-2025 годы, - рассказал Борисов.

А военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский раскрыл перед РИА Новости некоторые подробности того, как можно улучшить и без того отличный самолет.

Издалека и точно

В первую очередь, модернизация затронет вооружение бомбардировщика. Борисов отметил, что сейчас завершается ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к Су-34 новых средств воздушного поражения.

Самолет может использовать всю номенклатуру авиационного оружия ВКС России: от неуправляемых ракет до корректируемых авиабомб со спутниковым наведением - что он и продемонстрировал в Сирии, укладывая с заоблачных высот бомбы точно в бункеры террористов. Однако многое из его арсенала было разработано еще в Советском Союзе, подошло время менять его на новое.

- Речь идет о модернизации бортового радиоэлектронного оборудования Су-34 и некоторых особенностей узлов подвески - особенно у самолетов ранних выпусков. Тогда бомбардировщик сможет применять перспективные разработки - например, новейшие образцы концерна "Тактическое ракетное вооружение". Там на стадии завершения испытаний находится целое семейство авиационных средств поражения, - рассказал Мураховский.

Это новые модификации хорошо зарекомендовавших себя в Сирии корректируемых авиабомб КАБ-500 и КАБ-1500 весом в пол- и полторы тонны соответственно, управляемых ракет "воздух-поверхность" Х-38 и Х-59МК2, ракет "воздух-воздух". Не будем забывать, что благодаря "истребительным генам" самолет может самостоятельно вести воздушный бой - для этого у него есть дополнительный радар обзора задней полусферы.

- Не исключено, что со временем под крылья Су-34 подвесят ракеты и бомбы, которые сейчас разрабатываются эксклюзивно для ПАК-ФА, - отметил эксперт.

Никто не увидит

Еще одной особенностью Су-34 является мощная радиоэлектронная защита. Станции РЭБ "Хибины" на концах крыльев подавляют радары противника и морочат головки самонаведения зенитных ракет.

- Комплекс достаточно эффективен, но обеспечивает, главным образом, индивидуальную защиту. Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новый комплекс электронного подавления "Тарантул", способный обеспечить защиту группе самолетов. Сейчас он проходит государственные испытания, - рассказал Мураховский.

После оснащения "Тарантулом" Су-34 смогут эффективно прикрывать помехами на поле боя не только себя, но и другие самолеты группы.

Сейчас в состав ВКС России приняты 98 серийных Су-34, их парк пополняется ежегодно, и в перспективе новые самолеты заменят не только фронтовые бомбардировщики Су-24, но и штурмовики Су-25, заложив основу универсальной линейки фронтовой авиации.