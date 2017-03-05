Над Курском перехватили беспилотник

Под Курском военные перехватили беспилотный летательный аппарат. Бригада радиоэлектронной борьбы Западного военного округа начала учения на местном полигоне. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

«Перехват произведен при помощи современного комплекса РЭБ "Леер-3" на удалении свыше 100 километров от места развертывания комплекса. "Леер" поставил помехи на радиоканалах управления беспилотником и вывел из строя его навигационные системы» - рассказали военные.

На полигоне также отработали наведение помех для крылатых ракет противника и взаимодействие станций радиоэлектронной борьбы.

Комплекс "Леер-3" включает беспилотники "Орлан-10". Они способны находиться в воздухе до 10 часов. Комплекс умеет определять и глушить источники сотовой связи, вести воздушную разведку.