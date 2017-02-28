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ВСУ: Россия разбирает на запчасти украинские корабли
Фото: mil.gov.ua
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия разбирает на части оставшиеся в Крыму украинские корабли, сообщает «5 канал».
По его словам, запчасти забирают для судов Черноморского флота РФ.
«Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают», - сказал Воронченко.
В их числе «Константин Ольшанский», «Тернополь» и «Луцк».
Воронченко отметил, что Киев сможет добиться возвращения кораблей или денежной компенсации.
Вице-адмирал также призвал западных партнеров дарить Украине старые корабли. По его мнению, такое решение может решить вопрос комплектации флота боевыми единицами.
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