Спецназ получит «анатомическую» форму

Бойцы спецназа Федеральной службы охраны получили инновационные боевые комплекты одежды. Они скроены и пошиты не по обычным лекалам, а по антропоморфным шаблонам, позволяющим точно подогнать куртку, штаны и боевую рубаху под индивидуальные анатомические особенности тела военнослужащего. То есть отрегулировать длину рукава, ширину талии или манжета, размещение налокотников и наколенников, а также обеспечить оптимальный доступ к внутренним и внешним карманам. В стандартной полевой форме одежды регулируется только охват талии.

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До последнего времени подобную боевую одежду выпускала американская фирма Crye Precision. В эти комплекты экипировки были одеты военнослужащие американских SEAL — «Морских котиков», устранивших террориста номер один Усаму бен Ладена. В американских комплектах российские спецы «засветились» во время контртеррористической операции на Северном Кавказе и весной 2014 года в Крыму.

Однако у комплекта Crye Precision есть серьезный недостаток — цена. В среднем она составляет $1,5 тыс. Учитывая, что для военнослужащего форма является «расходным материалом», это очень дорого.

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— Наш комплект идет на снабжение военнослужащих Федеральной службы охраны и еще ряда спецподразделений, — рассказал «Известиям» гендиректор группы компаний «Кондор» Сергей Гончаров . — Он прошел полный цикл испытаний, в том числе и в реальных боевых действиях. Это не копия американского комплекта, а полностью российская разработка.

Комплект боевой одежды состоит из куртки, штанов и тактической боевой рубахи. Это универсальные вещи, предназначенные для использования в условиях пересеченной местности, при полной автономности на протяжении неограниченного времени.

— Стандартный комплект полевой формы одежды имеет очень ограниченные возможности по подгонке. Особенно тяжело подогнать форму, когда носишь бронежилет, разгрузочный жилет и тактический пояс, — пояснил «Известиям» офицер одного из российских спецподразделений. Он отметил, что можно отрегулировать только талию брюк и куртки, а также подвернуть рукава. Поэтому полевая форма вызывает дискомфорт при ношении, все резкие движения идут с большим расходом физических сил. Это критично при штурме помещений, когда требуется максимальная подвижность. По этой причине американские комплекты Crye Precision сразу же стали основной одеждой у спецподразделений практически всех стран мира. Их покупали, не считаясь с ценой. Жизнь и комфорт при штурме дороже.

Первые несколько экспериментальных комплектов экипировки были поставлены в 604-й центр специального назначения Росгвардии «Витязь» перед международными соревнованиями подразделений специального назначения, которые прошли в 2015 году в Белоруссии. Тогда наши спецы заняли второе место, немного уступив белорусам.

Куртка и штаны российского комплекта сшиты из комбинированной ткани на основе синтетических и хлопковых нитей. Это обеспечивает прочность и износостойкость. В состав материала входит спандекс, что делает одежду немного тянущейся. А благодаря специальной защитной пленке ткань еще и водо- и ветронепроницаема.

В штанах предусмотрены два внутренних кармана для размещения мягких противоударных щитков, защищающих колени от царапин и переохлаждения при длительном соприкосновении с холодной землей. Сверху, снизу и сзади брюк располагается множество карманов, удобных для размещения необходимых предметов снаряжения.

Тактическая рубашка обеспечивает комфорт, впитывая пот, влагу, и может защитить от огня. При этом она специально рассчитана для использования с налокотниками и носки непосредственно под бронежилетом или тактической разгрузкой.