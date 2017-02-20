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Шаманов допустил возможность применения против РФ сил НАТО на восточном фланге блока
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в России допускают использование против РФ сил НАТО, дислоцированных на восточном фланге блока.
"В 2016 году продолжилось сбалансированное развитие видов и родов войск (РФ)... завершено формирование четырех мотострелковых и одной танковой дивизии. Это прямой ответ на вызовы и угрозы, связанные с курсом НАТО по наращиванию своего присутствия на восточном фланге блока", - сказал парламентарий на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе. Дискуссия посвящена итогам работы Госдумы в области законодательного обеспечения обороны страны в 2016 году.
"На Западе это называют сдерживанием России. Мы считаем, что данные силы и средства могут быть использованы в наступательных действиях против нашей страны", - подчеркнул политик. "Мы с Гитлером тоже в свое время подписали пакт о ненападении, однако 22 июня он вероломно напал на нашу страну", - напомнил он.
По словам Шаманова, необходимость симметричного ответа на расширение НАТО отвлекает Россию от противодействия главной угрозе - международному терроризму. "На приближение вооруженных сил инфраструктуры НАТО к нашим границам, на провокации Киева, в том числе в Крыму, мы вынуждены были ответить формированием группировки войск прикрытия и наращиванием ее боевых возможностей", - отметил он.
"К сожалению, это отвлекает нас от противодействия основному источнику нестабильности в мире, которым сегодня, без сомнения, является терроризм", - подчеркнул Шаманов.
При этом парламентарий указал, что за время борьбы с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) возглавляемой США коалиции "территории, занимаемые террористами, даже расширились".
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