Шаманов допустил возможность применения против РФ сил НАТО на восточном фланге блока

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в России допускают использование против РФ сил НАТО , дислоцированных на восточном фланге блока.

"В 2016 году продолжилось сбалансированное развитие видов и родов войск (РФ)... завершено формирование четырех мотострелковых и одной танковой дивизии. Это прямой ответ на вызовы и угрозы, связанные с курсом НАТО по наращиванию своего присутствия на восточном фланге блока", - сказал парламентарий на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе. Дискуссия посвящена итогам работы Госдумы в области законодательного обеспечения обороны страны в 2016 году.

"На Западе это называют сдерживанием России. Мы считаем, что данные силы и средства могут быть использованы в наступательных действиях против нашей страны", - подчеркнул политик. "Мы с Гитлером тоже в свое время подписали пакт о ненападении, однако 22 июня он вероломно напал на нашу страну", - напомнил он.

По словам Шаманова, необходимость симметричного ответа на расширение НАТО отвлекает Россию от противодействия главной угрозе - международному терроризму. "На приближение вооруженных сил инфраструктуры НАТО к нашим границам, на провокации Киева, в том числе в Крыму, мы вынуждены были ответить формированием группировки войск прикрытия и наращиванием ее боевых возможностей", - отметил он.

"К сожалению, это отвлекает нас от противодействия основному источнику нестабильности в мире, которым сегодня, без сомнения, является терроризм", - подчеркнул Шаманов.