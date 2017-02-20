Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Супер-«Тигр» представят в 2018 году
Фото: mil.ru
Презентация готовой бронемашины Супер-«Тигр» для российских военных пройдет в 2018 году. Её покажут в рамках выставки-форума «Армия». Проект полной масштабной модернизации бронированного автомобиля «Тигр» Министерству обороны представила «Военно-промышленная компания», сообщает газета «Известия».
После модернизации машина получит новый двигатель, трансмиссию, бронезащиту. Изменениям подвергнется и внешний вид бронированного корпуса автомобиля.
Как рассказал изданию генеральный директор «ВПК» Александр Красовицкий, обновленный «Тигр» получит улучшенные характеристики по защите экипажа. Изменится грузоподъемность машины. Будут улучшены эксплуатационные и потребительские свойства «Тигра».
«В данный момент мы ведем проработку проекта. Одобрение на него получено от Министерства обороны. После десяти лет серийного производства и эксплуатации машины в войсках был накоплен достаточный опыт, который и лег в основу предложений военным», - сказал Красовицкий.
В настоящий момент в войсках эксплуатируется более пятидесяти различных версий бронеавтомобиля «Тигр».
Оставить комментарий