Исследование: Россия и США остаются крупнейшими в мире экспортерами оружия

США и Россия продолжают оставаться крупнейшими в мире экспортерами основных видов вооружений: их совместная доля в мировом экспорте составила 56 % в период с 2012 по 2016 годы.

Об этом сообщает в понедельник Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ), основываясь на публикации данных о поставках основных видов вооружений и военного оборудования. База данных института охватывает период с 1950 года, а при описании тенденций международных военных трансферов эксперты института пользуются средними показателями пятилетнего периода.

Согласно опубликованному СИПРИ рейтингу, пятерку крупнейших поставщиков вооружения, как и ранее, продолжают возглавлять США. На их долю в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 33 %. Главными "клиентами" США аналитики СИПРИ называют Саудовскую Аравию (13 % экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (8,7 %) и Турцию (6,3 %). В целом за прошедшие пять лет США поставили свое вооружение по меньшей мере в 100 государств и экспортные поставки из США за прошедшие пять лет выросли по сравнению с предыдущим периодом на 21 %.

Второе место в списке крупнейших экспортеров, как и по данным двух предыдущих пятилетних периодов, отдано России. Ее доля в международном экспорте вооружений составила 23 %. Главными партнерами России за последние пять лет стали Индия (38 % российского экспорта), Вьетнам (11%) и Китай (11 %). В целом в период с 2012 по 2016 годы Россия поставила свое вооружение 50 странам.

Третье место среди крупнейших экспортеров в опубликованном списке СИПРИ занимает, как и ранее, Китай (6,2 % в доле мирового экспорта), за ним следует Франция (6 %) и завершает пятерку Германия (5,6 %).

В СИПРИ констатируют, что в целом международные поставки основных видов обычных вооружений выросли за последние пять лет по сравнению с предыдущим периодом на 8,4 %, что, как считают аналитики стокгольмского института, является самым высоким показателем с 1990 года.

Куда отправляется оружие

По данным СИПРИ, крупнейшими регионами-получателями вооружения за прошедшие пять лет стали государства Азии и Океании (43 % мирового импорта). Далее следуют страны Ближнего Востока (29 % в мировом глобальном импорте), Европа (11 %), страны Южной и Северной Америки (8,6 %) и Африка (8,1 %). Публикуя эти данные, аналитики СИПРИ обратили внимание на то, что наибольший рост импорта за последние 10 лет наблюдался в странах Азии, Океании и Ближнего Востока. Заметное сокращение импорта произошло в государствах Европы, Северной и Южной Америки, а также Африки.

Пятерку крупнейших импортеров вооружений возглавила Индия (13 % в мировом импорте), на втором месте Саудовская Аравия (8,2 %), далее в списке Объединенные Арабские Эмираты (4,6 %), Китай (4,5 %) и Алжир (3,7 %). Их доля в общем мировом импорте составила 34 %.

В базу данных по поставкам оружия включена информация по всем международным трансферам основных видов обычных вооружений, включая продажи, подарки и лицензионное производство. Данные отражают объемы поставок без учета финансовой стоимости сделок.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.