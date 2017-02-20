Россию с севера закроют непроницаемым экраном

Минобороны в следующем году развернет в Арктике дивизию противовоздушной обороны. Новое соединение закроет непроницаемым щитом север России от Новой Земли до Чукотки. Зенитно-ракетные и радиотехнические полки дивизии смогут обнаруживать и уничтожать боевые самолеты, крылатые ракеты и даже беспилотные летательные аппараты. По мнению экспертов, дивизия станет важнейшим элементом противовоздушной обороны России. Ведь она сможет защитить не только арктические и приарктические регионы, но и не допустит воздушного противника к Уралу и Москве.

Как рассказали «Известиям» в Воздушно-космических силах России, принципиальное решение о создании нового соединения уже принято. Организационно-штатные мероприятия начнутся в следующем году. В состав нового соединения войдут как вновь сформированные воинские части, так и те, что уже несут боевое дежурство в Арктике.

В настоящее время небо Заполярья от авиации, крылатых ракет и беспилотников вероятного противника защищает 1-я дивизия ПВО. Ее полки прикрывают Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Недавно дивизия пополнилась зенитно-ракетным полком, дислоцирующимся на Новой Земле. Вооружена дивизия самым современным оружием — зенитно-ракетными системами С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь».

— Во времена Советского Союза на берегах Северного Ледовитого океана несла дежурство знаменитая 10-я армия ПВО, — рассказал военный историк Дмитрий Болтенков. — В ее составе были не только зенитно-ракетные и радиотехнические части и соединения, но и полки истребителей-перехватчиков. Правда, в 1990–2000-е годы армия неоднократно сокращалась.

По мнению эксперта, новая дивизия возьмет под контроль северное направление (от Новой Земли до Чукотки) и будет обеспечивать дальнюю защиту Центрального экономического района России (включая Москву), а также Урала. А уже существующая 1-я дивизия ПВО сосредоточится на обороне Кольского полуострова и расположенных там баз Северного флота.

— Прикрывать зенитно-ракетными полками от Новой Земли до Чукотки особо нечего, — отметил Дмитрий Болтенков. — А вот создать сплошное радиолокационное поле необходимо. Поэтому главной ударной силой новой дивизии станут не зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а радиолокационные станции. Можно предположить, что их разместят на вновь создаваемых арктических аванпостах, возможно, даже на аэродроме Темп и базе на острове Котельный.

Как отметил бывший офицер ПВО, военный эксперт Владислав Шурыгин , США и НАТО всегда рассматривали северное направление как наиболее удобное для удара по центральному промышленному региону СССР.

— Сначала через Северный полюс должны были прорываться американские стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами на борту, — рассказал Владислав Шурыгин. — Потом у США появились крылатые ракеты воздушного базирования, которые запускали из района полюса. Зенитно-ракетные полки, радиолокационные станции и дальние перехватчики Ту-128 и МиГ-31 10-й армии ПВО успешно парировали эту угрозу. Но в 1993–1994 годах началось повальное сокращение, и на севере образовалась ничем не прикрытая дыра.

Как отметил Владислав Шурыгин, за последние годы Минобороны всё же смогло наладить наблюдение за северным направлением.

— Сейчас средства воздушного нападения развиваются стремительно, — пояснил эксперт. — Появляются малозаметные крылатые ракеты и «стелс»-беспилотники, гиперзвуковые летательные аппараты и ракеты. Поэтому северное направление должен закрыть надежный воздушный щит. Он позволит своевременно обнаружить противника, перехватить его и нанести поражение.