Престиж армии вырос в глазах россиян

Большинство граждан РФ — 84% — уверены, что российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы. 61% респондентов хотят, чтобы их родственники призывного возраста исполнили свой гражданский долг и пошли служить в армию. Такие данные приводит «Левада-центр» в своем опросе к Дню защитника отечества, который будет отмечаться 23 февраля. Эксперты полагают, что престиж армии существенно вырос.

По данным социологов, начиная с 2000 года большинство россиян не высказывали сомнений в дееспособности российской армии и ее защитном потенциале. За последние три года число таких граждан достигло максимума и превысило 80%. В этом году уже 84% россиян полагают, что армия защитит страну в случае военного конфликта, и только 10% в это не верят.

В наличие реальной военной угрозы со стороны других стран меньше всего верили в 1990-е годы (13%). Однако с 2000-х годов увеличилось число тех, кто не исключал возможность военного конфликта. Максимума этот показатель достиг в 2015 году (68%). Тогда только 22% ответили, что военной угрозы для России не существует.

К 2016 году в реальную опасность военного вторжения россияне стали верить немного меньше (65%). И больше сомневаться в том, что война возможна (28%). В 2017 году процент последних вырос до 34.

За сохранение в России всеобщей воинской обязанности выступают 58% граждан, 37% — за переход к формированию армии на контрактной основе.

Большинство опрошенных выступают за службу в армии их родственников призывного возраста, таких 61%. Только 23% стали бы искать способ избежать этой повинности. За все годы проведения опроса число сторонников обязательного прохождения воинской службы превышало количество противников. Единственным исключением стал опрос 2006 года, когда 53% респондентов высказались за поиски способов избежать армейской службы.

По данным социологов, россияне также не поддерживают и появление в стране коммерческих войск, состоящих из наемников: положительно к их созданию относятся лишь 28%.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич связывает результаты опроса с кардинальным изменением в отношении к армии со стороны общества и государства.

— Офицеры перестали стесняться ходить в форме, армия реально стала уважаемым в государстве институтом. Сегодня изменилось всё: качество службы, качество боевой подготовки, вооружения, социально-бытового обеспечения, и всё это привело к тому, что увеличилось число людей, которые желают связать свою жизнь с армией, — рассказал сенатор «Известиям».

Он также отметил, что в обществе вызывает уважение эффективная борьба с терроризмом в том числе и при участии вооруженных сил.

— Армия сегодня стала очень важным цементирующим, объединяющим гражданское общество институтом. Люди начали гордиться армией и своей страной, понимая, что у них есть сила, которая способна их защитить, — пояснил он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также полагает, что за последние несколько лет в обществе произошли изменения в восприятии образа армии.

— Считается, что армия сегодня — это один из важнейших государственных институтов. Любая служба — и по призыву, и по контракту — одинаково престижна. То есть армия вернула себе доверие общества и народа, а соответственно, люди готовы идти служить, молодежь готова отдавать свой воинский долг, и армия предоставляет разные возможности для этого, — отметил эксперт.

По словам Игоря Коротченко, смешанный принцип комплектования вооруженных сил позволяет, с одной стороны, иметь долю профессионалов там, где это необходимо, а с другой стороны, учитывать экономические возможности страны.

— Такой принцип комплектования армии обоснован сегодня и геополитическими, и финансовыми причинами, — пояснил он.