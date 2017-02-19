Рогозин: наши ракеты разорвут оборону США

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о возможностях новых российских межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, разрабатываемое сейчас оружие способно преодолеть любую оборону США, сообщает ТАСС

Как заявил вице-премьер в интервью программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым , российские ядерные силы сдерживания укомплектованы, в том числе «старыми советскими классическими ракетами» «Воевода». Но на смену им разрабатываются новые ракеты.

«Их (ракеты «Воевода» - Рамблер/новости) очень боятся, они очень надежны, их срок продлен до момента, пока не появится новое оружие, новое ракетное вооружение. Работы по нему идут по плану», - сообщил Рогозин .

Как отмечает вице-премьер, речь идет об оружии, способном «преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США».

«Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», - уверенно заявил он.

Ракетный комплекс «Воевода» относится к межконтинентальным ракетам тяжелого класса. Он была создан для поражения разных видов целей, которые защищаются современными средствами противоракетной обороны. Был принят на вооружение в 1975 г.

Ракета «Сармат», которая должна заменить «Воеводу», является жидкотопливной ракетой шахтного базирования. Ее разработки ведутся в Ракетном центре Макеева. Как ожидается, она поступит на вооружение в 2019-2020 годах.