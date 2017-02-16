В Америке испугались русской ракеты «Сармат», которая накроет их через Южный полюс

Новая российская межконтинентальная ракета РС-28 (МБР) «Сармат» может преодолеть даже наиболее эффективные ПРО США, что вынуждает Америку пересмотреть свою политику ядерного сдерживания, к такому выводу приходит колумнист The National Interest Малкольм Дэвис.

Главной особенностью нового ракетного комплекса Дэвис называет его способность доставлять ядерный боезапас через Южный полюс, а не через Северный, как это было раньше.

По словам автора статьи, эта особенность «Сармата» создает для ПРО США определенные неудобства. Дело в том, что система ПРО США нацелена на отражение ограниченного числа ядерных запусков, прежде всего из КНДР и, возможно, Ирана. По словам Дэвиса, США обладает лишь тридцатью системами перехвата наземного базирования, развернутых на Аляске и Калифорнии, причем, по словам автора, их эффективность крайне условна и они не способны отразить полномасштабную ядерную атаку.

В то же время, решить эту проблему, по мнению Дэвиса, может развертывание тяжелых межконтинентальных баллистических комплексов, которые способны обеспечить США достаточную защиту. Автор сразу же делает оговорку, что установка подобных комплексов способна дестабилизировать обстановку, что приведет к ненужной провокации России.

Главный вопрос, который ставит РС-28 «Сармат» перед США это то, каким образом Америке необходимо модернизировать своей ядерный арсенал, пишет журналист. Так, с приходом администрации Трампа усилилась дискуссия по поводу замены устаревших ракет Minuteman III.

Ранее Трамп заявил, что США должны «значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал». Это породило обсуждение таких вопросов, как поддержание «предупредительных пусков», и сохранило актуальность вопроса создания межконтинентальных баллистических комплексов.

Автор признает, что пока неясно, что в действительно может означать заявление Трампа, не говоря уже о вопросах траты бюджета, понятно только то, что ядерный потенциал России имеет непосредственное отношение к выбору ядерной политики США.

Дэвис полагает, что если США решит придерживаться концепции ядерной «триады», которая включает в себя комплексы наземного базирования, бомбардировщики, а также подводные лодки, способные нести баллистические ракеты, то появление у России РС-28 заставит США пересмотреть свою концепцию создания мобильных сухопутных комплексов, которая в последний раз рассматривалась при президенте Рейгане, вместо того, чтобы продолжать использовать нынешние уязвимых ракеты шахтного базирования. В конце концов, именно их уязвимость, обуславливает концепцию предупредительного удара, что в свою очередь опять-таки увеличивает риск возникновения ядерного конфликта.

Таким образом, по мнению автора, единственный выбор, который остается у США - это сокращение одного или двух элементов ядерной триады. При этом, по мнению Дэвиса, наиболее вероятным видится развитие морского и воздушного элементов триады.